Временный губернатор Петербурга Александр Беглов попросил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко и дальше представлять Северную столицу. Политик согласилась.

На встрече с Валентиной Матвиенко Александр Беглов сказал, цитирую: «Я бы предложил вам войти в команду, которую мы сейчас создаем, команду лидеров, и дальше представлять интересы Петербурга в Совете Федерации», конец цитаты. Матвиенко ответила на это предложение согласием: «Спасибо за предложение, для меня это возможность и дальше служить городу, это великая честь». Высказывались сомнения, что Матвиенко не может занимать свою должность. Дело в том, что политик старше предельного возраста госслужащего. Однако должность спикера верхней палаты парламенты не входит в реестр должностей государственной службы. Также ранее газета «Коммерсант» писала, что Матвиенко может перейти на работу в Пенсионный фонд. После этого авторы материала заявили, что их вынудили уволиться. В знак солидарности из газеты ушел почти весь отдел политики. Матвиенко и руководство газеты отрицают какое-либо проявление цензуры. Напомню, выборы губернатора Петербурга назначены на восьмое сентября. В Горизбирком уже подали документы более двадцати человек. Член партии «Единая Россия» Александр Беглов пойдет на выборы как самовыдвиженец.

Валентина Матвиенко возглавляет Совет Федерации восемь лет.