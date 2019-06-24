Власти Грузии снова пошли на уступки оппозиции

В правящей партии согласились провести досрочные выборы в парламент.

В офисе партии «Грузинская мечта» сегодня утром встретились политсовет, а чуть позже представители большинства в парламенте. Участники рассмотрели требования протестующих, а об итогах сообщил глава партии Бидзина Иванишвили. Власти согласны на проведение выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Проходного барьера не будет. Это значит, депутатские кресла получат все, кого поддержат избиратели. Иванишвили назвал инициативу однопартийцев широкомасштабной политической реформой.

Таким образом, будет удовлетворено одно из требований грузинской оппозиции, которая организовала манифестации после скандала с участием российского депутата Сергея Гаврилова. Протестующие уже добились отставки спикера парламента. Также они ждут отставки главы МВД, который, по их мнению, несет ответственность за силовой разгон акций в Тбилиси. В ночь на пятницу полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули против тех, кто требовал роспуска правительства и пытался прорваться во двор здания парламента.

В партии «Европейская Грузия» приветствовали шаги партии власти, но заявили, что будут добиваться выполнения всех требований.