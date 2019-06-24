У Роспотребнадзора возникли претензии к качеству грузинского вина

Сегодня в ведомстве заявили, что наблюдают ухудшение качества на протяжении последних пяти лет и по этой причине усилили контроль за грузинской продукцией.

По данным Минсельхоза Грузии, на Россию сейчас приходится почти половина экспорта грузинского алкоголя. Об этом пишет сегодня газета Ведомости.

О претензиях к качеству грузинского вина Роспотребнадзор заявил спустя три дня после решения российских властей закрыть прямое авиасообщение с Грузией. Однако сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что это никак не связано между собой.