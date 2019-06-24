Участник списка Форбс, бизнесмен Давид Якобашвили, решил не возвращаться в Россию после обысков ФСБ

Об этом предприниматель сказал в интервью ВВС.

Обыски проходили неделю назад в Музее Якобашвили по жалобе его бывшего бизнес-партнера.

В одном из интервью «Эху» Москвы Давид Якобашвили ранее говорил, что в России невозможно застраховать бизнес от действий власти.

Давид Якобашвили занимает 145-. Строчку в российском рейтинге Форбс с состоянием в 750 миллионов долларов. В прошлом году он инвестировал 10 миллионов долларов в мессенджер Павла Дурова Телегарм, который в России пытаются заблокировать.