В свердловский город Нижние Серги ввели отряд ОМОН, чтобы не допустить столкновений на межнациональной почве

Угроза возникла после гибели азербайджанца в драке

В ночь на 23 июня в Нижних Сергах азербайджанец скончался во время драки возле бара. После его гибели начали распространяться слухи, что его соплеменники хотят отомстить и требуют выдать им противника умершего, сообщалось даже об избиениях азербайджанцами других местных жителей. 23 июня в Нижние Серги прибыл отряд ОМОН, чтобы не допустить беспорядков. Паблики о Нижних Сергах в социальных сетях информацию о произошедшем удалили, чтобы не допустить разжигания межнациональной розни. По данным следственной экспертизы, умерший скончался не из-за драки, а из-за проблем с сердцем.

Портал е1 передает слова местного жителя: конфликт начался еще в пятницу в местном баре «Ассоль»: несколько азербайджанцев избили мужчину из другой компании. На следующий вечер разборки продолжились: пострадавший объявил, что готов выяснить отношения с каждым из обидчиков в бою один на один – и второй его соперник скончался, едва они начали поединок. За этим наблюдали десятки людей, которые были в курсе конфликта. Друзья и родственники погибшего после этого долго ездили по городу, но новых драк не было.



Национальную подоплеку отрицают в местной азербайджанской диаспоре и генконсульстве Азербайджана в Екатеринбурге — там говорят, что уповают на правосудие.

Похоже, что конфликт удалось уладить, — сказал Эху житель города Нижние Серги, попросивший не называть его имя.



В межэтнических конфликтах в России нациоанльные диаспоры зачастую оказываются сильнее из-за своей сплоченности, — отметил в эфире «Эха», комментируя ситуацию в Свердловской области, лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Жириновский добавил, что русские люди разобщены и за рубежом.