В Египте ожидают, что чартерное сообщение между Россией и  курортами Египта возобновится до  конца года

В Египте ожидают, что чартерное сообщение между Россией и курортами Шарм эш Шейха и Хургады возобновится до конца года, — заявил ТАСС министр иностранных дел Самех Шукри. При этом он отметил, что точной даты пока нет.

Авиасообщение между двумя странами было полностью прервано в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета российской авиакомпании Кагалым-Авиа. Погибли 224 человека. Спустя три года Россия возобновила регулярное воздушное сообщение с Каиром.