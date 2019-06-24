В Страсбурге открылась летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой будет решаться вопрос о возвращении российской делегации. Против уже выступили несколько стран, в частности, Литва и Эстония.

«Это было бы большой ошибкой с точки зрения политики безопасности, целостности Украины и Грузии. И прежде всего, это было бы моральной ошибкой», — заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, — его цитирует ТАСС.

Российская делегация была лишена права голоса в апреле 2014 года, после присоединения Крыма и событий на Украине.