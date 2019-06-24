Российским авиакомпаниям из-за запрета на полеты в Грузию придется вернуть пассажирам около 3 млрд рублей за билеты

Российским авиакомпаниям из-за запрета на полеты в Грузию придется вернуть пассажирам около трех миллиардов рублей за купленные билеты. – сообщает Коммерсант со ссылкой на источник в туристической отрасли.

Официально перевозчики эту информацию не комментируют.

По разным оценкам, в этом сезоне Грузию собирались посетить от 150 тысяч до 220 тысяч российских туристов. По прогнозу Коммерсанта, туристическим компаниям после рекомендации прекратить продавать туры в Грузию придется вернуть более ста миллионов рублей.