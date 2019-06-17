Ограничения в отношении Грузии нельзя считать санкциями – это вынужденные меры – Песков

Ограничения в отношении Грузии нельзя считать санкциями – это вынужденные меры. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Россия не собирается уподобляться другим странам в навязывании своей позиции, используя санкции, которые являются незаконными. В данном случае речь идет не о санкциях, а о временных ограничениях на полеты. Они действительно вынужденные, потому что Путин как президент всех россиян должен думать об их безопасности. Поэтому им и было принято такое решение», — подчеркнул Д.Песков.

Он отметил, что основанием для введения этих временных ограничений является «существование прямой угрозы для россиян». В целом, к сожалению, можно констатировать, что сейчас в Грузии царит русофобская истерия. Она искусно подогревается изнутри радикальными элементами. Опасность может быть. На фоне этого риска и были введены вынужденные рестрикции", — заключил Д.Песков.