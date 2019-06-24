Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал чемпионата Южной Армерики по футболу, одержав первую победу на турнире

В первых двух турах аргентинцы набрали только одно очко и занимали четвертое место, уступая даже команде Катара. Именно с азиатской командой, которая выступает в Копа Америка по приглашению аргентинцам и предстояло играть, но даже победа не гарантировала выхода в плей-офф. Тем не менее, свое дело сборная Аргентины сделала, причем не без помощи соперника. Защитник катарской сборной выложил мяч на ногу Лаутаро Мартинесу и тот не промахнулся. За 10 минут до конца Кун Агуэро все таки реализовал один из своих многочисленных моментов. 2-0. сборная Аргентины набрала 4 очка и вышла на второе место, после Колумбийцев, который в ничего не значащем для них матче победили Парагвай со счетом 2-0.



Помимо Колумбии и Аргентины, в четвертьфинал также уже вышли Бразилия и Венесуэла, Чили и Уругвай