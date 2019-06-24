Российские автобусные перевозчики потребовали запретить сервис «Бла-бла-кар» в стране и признать информацию на сайте и в приложении компании запрещенной. Об этом пишет газета Коммерсант.

С иском обратилось астраханское предприятие ТрансЛайн. В качестве третьих лиц проходит еще ряд компаний и индивидуальных предпринимателей, а также Ассоциация региональных пассажирских перевозчиков.

ТрансЛайн уже не первый раз пытается добиться блокировки Бла-бла-кар. В компании считают, что сервис разрешает работать нелегальным перевозчикам.