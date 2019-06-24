В Страсбурге в эти минуты проходит очередное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы

На нем может быть принято решение о восстановлении всех полномочий российской делегации.

Возвращение России в ПАСЕ может стать возможным благодаря изменениям в регламент ассамблеи. В Москве ожидают, что парламентарии примут документ, согласно которому все страны-участницы должны быть допущены к работе Комитета министров Совета Европы и ПАСЕ. Кроме того, в докладе, который сегодня будет вынесен на обсуждение, говорится, что права членов ассамблеи на голосование и выступление в ее рядах не могут быть приостановлены или отозваны. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее пообещал, что российская делегация отправится в Страсбург уже вечером, если документ будет принят без изъятий. Между тем голландский фонд помощи семьям жертв крушения малазийского «Боинга» в Донбассе призвал приостановить возвращение Москвы в работу ПАСЕ. В своем письме в ассамблею организация выразила мнение, что Россия не сотрудничала в полной мере с международной следственной группой. Фонд, в частности, призвал потребовать от Москвы гарантий сотрудничества со следствием, а также судебного преследования подозреваемых в крушении рейса MH17.

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ пять лет назад из-за событий на востоке Украины и присоединения Крыма. После этого Москва объявила о бойкоте работы ассамблеи, а также перестала платить взносы за членство в Совете Европы.