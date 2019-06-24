У Роспотребнадзора появились претензии к грузинскому алкоголю

Ведомство планирует внимательнее следить за ввозимым из страны спиртным.

В Роспотребнадзоре сообщили об ухудшении качества грузинского алкоголя. Начиная с 2014 года и по 2018-ый объем поставляемого в Россию некачественного спиртного вырос почти в 3 раза и составляет более 200 тысяч литров. Об этом говорится в сообщении ведомства. В нем также приводится список производителей, чья продукция не соответствует требованиям. Как отмечается, Роспортребнадзор усилил контроль за качеством и безопасностью алкоголя. Принятию этой меры предшествовало ограничение на полеты российских авиакомпаний в Грузию с 8 июля. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал после антироссийских выступлений в Тбилиси. Его цель, как отмечалось, — защита российских граждан. При этом в Минтрансе иначе объяснили введение запрета на полеты. Там рассказали, что причина в необходимости обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности и в наличие долга со стороны Грузии за аэронавигационную деятельность.

Отметим, что россияне занимают третье место по количеству туристов, приезжающих в Грузию. Россия также является значимым рынком для грузинского алкоголя.

Проверка грузинского вина в России и приостановка авиасообщения с Грузией никак не связаны между собой, — уверяют в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что ограничения полетов это вынужденные меры, — Владимир Путин ввел их, заботясь о россиянах, которым в Грузии может угрожать опасность. Песков также добавил, что русофобские настроения в Грузии имеют тенденцию к ухудшению.