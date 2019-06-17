Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступает за отмену платных парковок в спальных районах Москвы. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Как отметил политик, этот вопрос будет поднят, если представители партии пройдут в Мосгордуму на предстоящих выборах в сентябре 2019 года.

«Нас волнуют платные стоянки. Их надо убрать в жилых массивах. Человек приехал домой — почему он должен платить деньги? Пусть будут платные стоянки у развлекательных центров и в пределах Садового Кольца. И не надо забирать автомобиль эвакуатором — пусть выписывают штраф», — сказал В.Жириновский.

Он также выступает за запрет любого строительства в центре Москвы. «Я бы в Мосгордуме жестко потребовал не строить ни одного здания в центре Москвы: ни жилого, ни культурного. Кроме того, надо убрать отсюда крупные торговые центры. Например, «Наутилус». Все перенести за город — в Новую Москву», — уточнил В.Жириновский.

Лидер ЛДПР также добавил, что Госдума должна переехать в Хорошево-Мневники, как это было анонсировано еще в 2014 году. «Если бы мы были в Мосгордуме, уже не было бы Госдумы в том месте, где она находится — она была бы в Хорошеве-Мневниках. Там нам дали участок уже много лет назад, мы платим аренду. Сюда каждый день приезжает 4000 сотрудников и депутатов. Зачем?» – заключил В.Жириновский.