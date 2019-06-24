Мосгорсуд отказал экс-губернатору Кировской области Никите Белых в отсрочке выплаты 48 миллионов рублей штрафа

Об этом сообщает агентство ТАСС. По мнению защиты, это может препятствовать условно-досрочному освобождению.

Адвокаты просили отсрочить выплату штрафа до освобождения Белых из колонии, мотивируя это тем, что максимальная стоимость имущества бывшего губернатора составляет чуть больше семи миллионов рублей. Сейчас, работая в колонии библиотекарем, он получат семь тысяч рублей в месяц, из которых большая часть идет в счет погашения штрафа.

В прошлом году Никиту Белых приговорили к 8 годам колонии и штрафу по делу о взятке. Экс-губернатор вину не признал.