Из свердловского города Нижние Серги, где в ходе конфликта погиб азербайджанец, отзывают ОМОН

Об этом сообщает агентство УралИнформБюро.

В субботу вечером в Нижних Сергах произошла драка между охранником местного бара и группой азербайджанцев, после чего один человек скончался. Охранника задержали. К зданию полиции приехали представители азербайджанской диаспоры и потребовали выдать подозреваемого, дав понять, что иначе возможны беспорядки. После этого в город был введен ОМОН.

На этом фоне судмедэксперты заявили, что причиной смерти азербайджанца стали не травмы, полученные в драке, а проблемы с сердцем.