Роспотребнадзор обнаружил, что ухудшилось качество грузинского вина

За последние пять лет количество продукции, не соответствующей требованиям, увеличилось почти в три раза, — заявили в ведомстве. И добавили, что усиливают контроль за качеством. По данным Минсельхоза Грузии, на Россию приходится почти половина экспорта грузинского алкоголя.

Заявление Роспотребнадзора последовало за решением российских властей закрыть прямое авиасообщение с Грузией на фоне обострения отношений между двумя странами.