Сегодня станет известна столица Зимних Олимпийских Игр 2026 года

Чтобы избежать конфликта интересов сессию Международного олимпийского комитета перенесли из Милана в Лозанну. Итальянский город – один из кандидатов вместе с Кортина д Ампеццо, причем букмекеры считают эту пару фаворитом в спорте со шведским Стокгольмом. Обе заявки небеспроблемны. От Милана до Кортина д Ампеццо, где пройдет значительная часть соревнований почти 400 километров, что фактически разделит олимпийскую семью на две части. Впрочем от Стокгольма до Оре, где будут выступать горнолыжники и того дальше – 450 километров. Кроме того, соревнования по бобслею, санному спорту и скелетону пройдут вообще в другой стране – в Латвии, поскольку в Швеции нет санно-бобслейной трассы, а строить ее организаторы не хотят. Шведы вообще не слишком восторженно относятся к перспективе принять игры. Это обстоятельство и делает Итальянскую заявку приоритетной.



В выборах примут участие 95 членов МОК, среди которых два представителя России – Шамиль Тарпищев и Елена Исинбаева.