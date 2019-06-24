Персоналу ряда российских банков больше нельзя фотографировать экраны компьютеров

Это должно предотвратить утечку данных клиентов посторонним.

Новые требования к своим работникам прописали в нормативных документах и договорах Сбербанк, «Открытие», ВТБ и «ЮниКредит». Где-то сотрудникам запрещено делать фото— и видеосъемку экранов мониторов, презентаций и клиентских данных, а также вести аудиозапись служебных переговоров. В других организациях даже снимки в помещениях должно санкционировать начальство.

Специалисты в IT-индустрии считают эти меры оправданными. Это защита от так называемого «пробива» данных о клиентах. Мошенники размещают в сети заказ на «пробив». Их могут интересовать паспортные данные, информация о последних операциях и баланс счета. У преступников в банках есть сообщники. Стоимость незаконной услуги доходит до восьми тысяч рублей, передает РБК. Сведения можно использовать, чтобы похитить деньги со счета.

В банках уже работают системы защиты от угроз и утечек, поэтому недобросовестному сотруднику проще сфотографировать экран компьютера. Доказать нарушение потом довольно сложно.

За съемку экранов сотрудникам грозит увольнение, а материалы передаются в правоохранительные органы.