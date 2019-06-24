В Москве ограбили гендиректора российского представительства компании Chanel Жака Мари Даниэля Шенена

Неизвестные похитили у Шенена в центре Москвы телефон стоимостью более ста тысяч рублей – об этом рассказал источник РИА Новости. Собеседник агентства ТАСС, в свою очередь, говорит, что речь идет о смартфоне марки Apple. По его словам, гендиректора российского представительства Chanel ограбили неподалеку от здания факультета архитектуры Российской академии живописи Ильи Глазунова. В полиции подтвердили факт ограбления, но напрямую имя топ-менеджера не назвали. В ведомстве отметили, что злоумышленники также сняли около двух миллионов рублей с банковских карт Шенена – это, как предполагают в полиции, произошло с помощью приложения бесконтактной оплаты Apple Pay. В полиции начали доследственную проверку. Пострадал ли топ-менеджер физически при ограблении, не уточняется.

В Chanel инцидент с гендиректором ее российского представительства пока не прокомментировали.