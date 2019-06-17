У Роспотребнадзора появились претензии к качеству грузинского вина

Сегодня в ведомстве заявили, что за последние 5 лет объём грузинского алкоголя, не соответствующего требованиям, увеличился почти в 3 раза. В Роспотребнадзоре добавили, что усиливают контроль за качеством этой продукции, поступающей из Грузии. Ведомство выступило с заявлением через 3 дня после того, как российские власти решили закрыть прямое авиасообщение с Грузией.

Сейчас Россия заняла по отношению к Грузии слишком мягкую позицию. Такое мнение в интервью «Эху» высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Отношения между Россией и Грузией обострились после выступления в здании грузинского парламента депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который сел в кресло спикера и говорил на русском языке. За этим выступлением последовали митинги оппозиции, которые продолжаются в Тбилиси уже несколько дней.