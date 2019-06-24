В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности

Войска приведены в высшую боевую готовность. Это заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Проверку начали по решению президента России Владимира Путина.

Шойгу цитирует пресс-служба Минобороны: «Мероприятие направлено на оценку способности Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе. Там, по словам министра, сохраняются серьезные угрозы террористического характера.

За время проверки планируется провести 50 учений различного масштаба.

Центральный военный округ объединяет воинские части, которые дислоцируются в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, в границах 29 регионов России.