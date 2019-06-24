Бизнесмен Владимир Плахотнюк покинул пост председателя Демократической партии Молдавии

О своём решении он сообщил в Фейсбуке. «Хочу, чтобы было ясно, что теперь Демократическая партия не зависит от одного человека – от меня», — написал предприниматель и пожелал успехов новому руководству партии.

В середине июня сообщалось, что Плахотнюк покину Молдавию. В партии тогда говорили, что он уехал на несколько дней из страны к своей семье, и попросили избегать спекуляций и непроверенных сведений.

В середине этого месяца в Молдавии у власти оказались одновременное правительство Демократической партии и правительство президента Игоря Додона. Однако 14 числа правительство Демпартии объявило об отставке. Тогда же связанные с ней политики. В том числе, Плахотнюк, уехали из страны.