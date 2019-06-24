Власти Грузии согласились частично удовлетворить одно из требований протестующих

Правящая партия «Грузинская мечта» объявила, что приступает к реформе, которая позволит проводить парламентские выборы в стране по пропорциональной системе, а не по мажоритарной. С соответствующим заявлением выступил основатель партии Бидзина Иванишвили.

Несколько дней назад в Грузии начались акции протеста, спровоцированные выступлением в здании парламента депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который сел в кресло спикера и говорил на русском языке. Среди требований протестующих были отставка спикера, глав МВД и службы безопасности, а также досрочные выборы.