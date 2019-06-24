Беглов предложил Матвиенко представлять Петербург в СФ в случае его победы на выборах

Об этом пишет ТАСС. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов включит Валентину Матвиенко в список кандидатур на пост представителя

правительства Санкт-Петербурга в Совете Федерации во время своей предвыборной кампании. Об этом он сказал в понедельник журналистам после встречи с председателем СФ «Сегодня масштабные задачи перед городом, которую поставил президент. Без сильной команды решать ее трудно. Я бы предложил бы вам войти в команду, которую мы сейчас создаем, и дальше представлять Петербург в Совете Федерации», — сказал Беглов на встрече.

Матвиенко приняла его предложение. «Спасибо за предложение, служить городу — великая честь. Я уверена, что мы сможем «двойной тягой» сделать многое для города.



Ранее в газете «Коммерсантъ» была опубликована статья о возможном уходе спикера Совета Федерации со своего поста. Из-за скандала, связанного с этим материалом, и «Коммерсанта» уволился почти весь отдел политики.