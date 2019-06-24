Гендиректора Chanel ограбили в центре Москвы 

Неизвестный в центре Москвы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счета. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Неизвестный похитил у Шенена телефон марки Apple неподалеку от здания факультета архитектуры Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Затем через приложение Apple Pay злоумышленик списал с банковских карт гендиректора Chanel деньги. Общая сумма ущерба составила более 2 млн рублей», — сказал собеседник агентства.