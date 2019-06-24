Партия президента Турции Эрдогана впервые проиграла выборы мэра Стамбула

Голосование проводилось повторно из-за скандала с фальсификациями.

Представитель Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу получил поддержку 54 процентов избирателей. Кандидат от правящей Партии справедливости и развития, бывший премьер Бинали Йылдырым на этот раз спорить с результатами не стал и признал поражение.

Выборы в Стамбуле по сути являются референдумом о доверии самому Эрдогану и его сторонникам. Новый мэр ранее обвинял президента в давлении на избирательную комиссию, которая вслед за партией власти заявила о фальсификациях на мартовских выборах. Тогда Имамоглу победил с разрывом всего в полтора десятка тысяч голосов. Нежелание признать итоги спровоцировало массовые протесты в стране.

У Стамбула два основных фактора влияния на страну – экономический и политический. Бюджет города превышает бюджеты ряда государственных ведомств. К тому же, как отмечает BBC, Стамбул считается отличным стартом для дальнейшего политического роста. В 90-ые мэром был действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

На прошедших весной выборах партия Эрдогана набрала более 50 процентов голосов. Однако представители оппозиции победили в главных городах – Анкаре, Стамбуле и Измире.