Центризбирком Украины отказался зарегистрировать кандидатов от партии Михаила Саакашвили на выборах в Верховную раду

В комиссии заявили, что съезд «Движения новых сил», где был утверждён список кандидатов, прошёл с нарушениями.

Сам экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили связал недопуск кандидатов от его политической партии с бывшим лидером Украины Петром Порошенко.

Саакашвили добавил, что не собирается сидеть, сложа руки, и сейчас направляется в Одессу на встречу с избирателями.