Отдых в Грузии, а также в Турции, Болгарии, Греции и Черногории оказался дешевле отдыха в Крыму

На это обратил внимание билетный сервис «Авиасэйлс». Он проанализировал стоимость перелёта и недельного проживания в 3-звёздочном отеле на двоих в популярных городах на море. Минимальный бюджет такого отдыха в Крыму превысил 53 тысячи рублей. Поездка в Турцию оказалась на 40 процентов дешевле. Поездка в Грузию по стоимости оказалась на треть дешевле, чем отдых в Крыму. Почти на четверть дешевле получился отдых в Болгарии.

При выборе Греции экономия относительно Крыма составит более 15 процентов. Примерно на столько же выйдет дешевле отдых в Черногории и на Кипре, пишет РИА «Новости».