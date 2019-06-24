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10:32, 24 июня 2019

Отдых в Грузии, а также в Турции, Болгарии, Греции и Черногории оказался дешевле отдыха в Крыму

На  это обратил внимание билетный сервис «Авиасэйлс». Он проанализировал стоимость перелёта и недельного проживания в 3-звёздочном отеле на двоих в популярных городах на море. Минимальный бюджет такого отдыха в Крыму превысил 53 тысячи рублей. Поездка в Турцию оказалась на 40 процентов дешевле. Поездка в Грузию по стоимости оказалась на треть дешевле, чем отдых в Крыму. Почти на четверть дешевле получился отдых в Болгарии.
При выборе Греции экономия относительно Крыма составит более 15 процентов. Примерно на столько же выйдет дешевле отдых в Черногории и на Кипре, пишет РИА «Новости».



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