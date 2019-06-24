Эшли Барти возглавила женский теннисный рейтинг

В последний раз австралийская теннисистка была лучшей в мире 43 года назад.

В 1976 году Ивонн Гулагонг пробыла на первом месте всего две недели. Барти же останется лидером по крайней мере три – до Уимблдонского Турнира. Эшли ворвалась на вершину стремительно, выиграв три турнира подряд. Одним из них стал Открытый чемпионат Франции. В воскресенье она вышла победительницей в Бирмингеме после того, как переиграла в финале Юлию Гергес из Германии. Японка Наоми Осака, которая была первой ракеткой мира полгода, уступила во втором круге Юлии Путинцевой из Казахстана и это стоило ей первой строчки рейтинга. Она опустилась на второе место. Серена Уильямс продержалась на первом месте 186 недель подряд. После этого лидеры за три года менялись 12 раз. Сама Серена тоже возвращала себе первое место, но удержать его не смогла,

Лучшая из российских теннисисток Дарья Касаткина занимает тридцатое место.