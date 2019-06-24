Партию Михаила Саакашвили не пустили на парламентские выборы на Украине

Политическое объединение «Рух новых сил» не зарегистрировали из-за нарушений при выдвижении. В украинском ЦИКе заявили, что партия обсуждала участие в выборах еще до их официального объявления, а процедура выдвижения не соответствовала уставу. Избирательная комиссия направила в полицию свое решение и копии протоколов, чтобы МВД в случае необходимости приняли предусмотренные законом меры реагирования.

Список «Руха новых сил» на выборах должен был возглавлять Михаил Саакшвили. В конце мая он вернулся на Украину благодаря новому главе государства Владимиру Зеленскому, который вернул экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области гражданство.

По словам самого Саакашвили, решение о недопуске на выборы принимали люди из команды Петра Порошенко. Не хотят твари изменений, сказал он в коротком видеообращении, пообещав «прорвать этот идиотизм» и участвовать в выборах ради изменений в стране.

Выборы в Верховную раду пройдут 21 июля.