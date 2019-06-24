Ответственность за нападение на пост ДПС в Чечне взяла на себя террористическая группировка Исламское государство, деятельность которой запрещена на территории России. Между тем, полиция установила личность нападавшего.

Пост ДПС, находившийся недалеко от резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова, атаковал 21-летний житель республики, сообщили в МВД. По данным телеграм-канала Baza, его зовут Ахмед Базаев. На это имя был арендован каршеринговый автомобиль, на котором молодой человек доехал до района резиденции Кадырова, где его остановили. Когда от него потребовали предъявить документы, Базаев с ножом напал на полицейского. Это увидел сотрудник Росгвардии, возвращавшийся после службы, он открыл огонь и убил нападавшего, при этом сам получил ножевое ранение. Сейчас росгвардеец находится в стабильном удовлетворительном состоянии. Состояние полицейского оценивается как средней степени тяжести. Сообщается, что в машине Базаева обнаружили гладкоствольное ружье. По данным источника агентства «Интерфакс», молодого человека проверяют на связь с экстремистскими и террористическими организациями. Между тем, аналитическая служба SITE Intel Group, мониторящая социальные сети джихадистов, сообщила, что ответственность за нападение уже взяло на себя Исламское государство.

Как отмечает издание «Кавказский Узел», это уже второе нападение на полицейских в Чечне сначала года. Первый инцидент произошел в январе – были ранены два силовика. Отвественность на себя также взяло «Исламское государство».