РБК: От лица известных авиакомпаний, автодилеров и средств массовой информации началась рассылка вируса-вымогателя

Об этом пишет РБК. По данным издания, в июне было отправлено больше тысячи таких писем. Вирус шифрует файлы на заражённом компьютере и требует выкуп, чтобы восстановить доступ информации. Среди компаний, от имени которых рассылаются письма, «КИА», «Рольф», «Полярные авиалинии», РБК и «Новосибирск-онлайн». В тесте мошенник представляются сотрудниками этих компаний и просят открыть прикреплённый к письму файл.