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09:31, 24 июня 2019

Коммерсантъ: Авиакомпании могут потерять до 3 миллиардов рублей из-за запретов полётов в Грузию

Такую сумму им придётся вернуть пассажирам, купившим билеты. Об этом со ссылкой на источник пишет газета «Коммерсантъ». Издание отмечает, что введённый запрет вынудит более 150 тысяч россиян отказаться от поездки в эту страну. Газета также утверждает, что уже в минувшие выходные в России снизился спрос на поездки в Грузию.
О прекращении прямого авиасообщения между двумя странами стало известно в конце минувшей недели. Для стимулирования туристического потока грузинские отельеры собираются вводить скидки. Авиакомпании разрабатывают предложения, позволяющие добраться в Грузию с пересадкой.



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