Иран не исключил, что может повторить атаку на американский беспилотник

Соответствующие слова командующего военно-морскими силами Ирана адмирала Хусейна Ханзади приводит агентство «Тасним».

Несколько дней назад иранские власти сообщили об уничтожении американского беспилотника, который вторгся в воздушное пространство страны. Пентагон факт нарушения границы отверг. Президент США Дональд Трамп принял решение в качестве ответной меры нанести ракетный удар по Ирану, однако в последний момент приказ был отменён.