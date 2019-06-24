Фонд помощи родственникам погибших при крушении МН17 просит не возвращать Россию в ПАСЕ

Это сообщает нидерландская газета Telegraaf, цитируя направленное в ПАСЕ письмо фонда.

Председатель фонда Пит Плоег призывает отложить восстановление права голоса РФ. В Фонде считают, что для восстановления РФ в правах нужно поставить ряд условий. В письме председателя отмечено, что РФ недостаточно сотрудничает со следствием, которое занимается делом о крушении малазийского боинга над Донбассом в 2014м году.

Фонд считает, что ПАСЕ должна убедиться, что Россия даст твердые гарантии «безоговорочного сотрудничества».

Вопрос возвращения России в ПАСЕ будет обсуждаться в понедельник, 24 июня. Делегация РФ не участвовала в сессиях ассамблеи и 2016го года.