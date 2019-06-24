Актёр и кинорежиссёр Андрей Харитонов скончался на 60-м году жизни

Об этом сообщила его жена Ольга Смирягина. Известность к артисту пришла сразу же после дебюта в кино. Он сыграл Овода в одноимённом трёхсерийном фильме 80 года.

Всего Харитонов снялся в нескольких десятках картин. В начале 90-х как режиссёр он получил спецприз фестиваля «Кинотавра» за свой фильм «Жажда страсти».Весной сообщалось, что артист борется с онкологическим заболеванием. Андрея Харитонова собираются похоронить на родине в Киеве.