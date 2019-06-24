В Государственной думе сегодня обсудят поручения, которые по итогам «прямой линии» дал президент Путин

На совете нижней палаты поручения будут распределены по профильным комитетам.

Депутаты соберутся, чтобы в преддверии летних каникул решить, какие из инициатив и поручений требуют законодательного сопровождения. По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, работой по выполнению таких поручений главы государства, займётся специальная думская рабочая группа, отвечающая за ход реализации президентского послания. В нее вошли представители думских комитетов по госстроительству и законодательству, по безопасности и противодействию коррупции. По словам Володина, особое внимание будет уделено неоднократно поднимавшемуся вопросу о лекарственном обеспечении граждан. Кроме того, после анализа правоприменительной практики по статьям о незаконном приобретении и хранении наркотиков, а также о фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности, будут сформулированы законодательные предложения. Впрочем, как сказал председатель думы, работы в этом направлении и без того уже велись.

Общее число обращений, поступивших в ходе прямой линии президента, превысило 2,5 миллиона. Сколько поручений в части их законодательного сопровождения предстоит рассмотреть Госдуме, не уточнялось.