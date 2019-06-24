В город в Свердловской области направили ОМОН, чтобы предотвратить беспорядки на межнациональной почве

Они начались после гибели в драке азербайджанца.

Конфликт произошел в городе Нижние Серги между компанией азербайджанцев и охранником местного бара. Он ударил одного из мужчин по голове, после чего тот скончался. Как пишет агентство «УралИнформБюро», подозреваемого в убийстве задержали и доставили в отдел. Позже туда приехали представители азербайджанской диаспоры. Они потребовали выдать задержанного, намекая на возможные беспорядки. Все происходящее быстро обросло слухами. Как пишет издание E1, кто-то сообщал о том, что отделение даже пытались взять штурмом. Горожане также рассказывают о том, что азербайджанцы вылавливают на улицах русских и избивают. В Нижние Серги для обеспечения безопасности направили ОМОН.

По словам одного из местных жителей, какое-то время город был оцеплен – пускали только тех, у кого есть прописка. Однако в Росгвардии это опровергли, там сообщили, что въезд в город свободный, а силовики присутствуют для охраны общественного порядка.

Позже стало известно, что, согласно результатам вскрытия, мужчина скончался не от травм, полученных в драке, а из-за сердечного заболевания. Следственный комитет ведет доследственную проверку по факту его смерти