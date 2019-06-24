Глава Челябинска подал в отставку
В пресс-службе городской думы утверждают, что Владимир Елистратов уходит по собственному желании. Сегодня депутаты на внеочередном заседании рассмотрят его заявление и назначат исполняющего обязанности
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В пресс-службе городской думы утверждают, что Владимир Елистратов уходит по собственному желании. Сегодня депутаты на внеочередном заседании рассмотрят его заявление и назначат исполняющего обязанности
Продолжая жить после того как «мир разрушился» Эти дети и их дедушка, погибшие в сбитом малазийском Боинге, стали символом бессмысленного акта агрессии. Впервые их родители рассказывают о том, в чем — по прошествии пяти лет с той трагедии — они находят надежду и смысл и почему они предпочитают любовь ненависти…