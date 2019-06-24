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08:32, 24 июня 2019

Крупные банки ввели для сотрудников запрет на фотографирование экранов компьютеров с помощью мобильных телефонов

Об этом пишет РБК. Во внутренних документах начали фиксировать новые ограничения, подтвердили изданию представители финансовой корпорации «Открытие» и ВТБ.
В дирекции информационной безопасности «Открытия» газете пояснили, что на основе фотографий клиентских данных могут быть изготовлены поддельные документы, по которым мошенники затем снимают деньги со счетов. Запрет – это способ борьбы с нелегальным получением данных.



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