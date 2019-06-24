Крупные банки ввели для сотрудников запрет на фотографирование экранов компьютеров с помощью мобильных телефонов

Об этом пишет РБК. Во внутренних документах начали фиксировать новые ограничения, подтвердили изданию представители финансовой корпорации «Открытие» и ВТБ.

В дирекции информационной безопасности «Открытия» газете пояснили, что на основе фотографий клиентских данных могут быть изготовлены поддельные документы, по которым мошенники затем снимают деньги со счетов. Запрет – это способ борьбы с нелегальным получением данных.