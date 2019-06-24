Приостановка авиасообщения с Грузией может остаться единственной ограничительной мерой со стороны России

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к МИДу. Собеседник издания сказал, что пятничный Указ президента Владимира Путина о приостановке авиасообщения с Грузией с 8 июля вызван оскорбительным инцидентом в здании грузинского парламента с участием депутата Сергея Гаврилова и последующим заявлением президента страны Саломе Зарубишвили о том, что за обострением ситуации в Тбилиси стоит Москва.