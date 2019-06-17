Американские ученые подтвердили, что нашли высокое содержание метана в атмосфере Марса

В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства пояснили, что это могло быть как результат деятельности микроорганизмов, так и взаимодействия камней и воды. Точный источник его происхождения остается неизвестным. Марсоход Curiosity ранее неоднократно фиксировал в атмосфере Марса сезонные изменения содержания метана.

Определенных доказательств есть ли жизнь на Марсе пока нет, есть пока большое количество косвенных признаков, таких как обнаружение метана, сказал «Эху» старший научный сотрудник отдела ядерной планетологии Института космических исследований Андрей Малахов.

Официально об открытии до сих пор объявлено не было, поскольку на выходные решили провести дополнительные исследования. Результаты могут быть получены уже в понедельник.