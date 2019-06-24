Вопрос о полномочиях российской делегации решается сегодня в ПАСЕ

Там должны рассмотреть поправки в регламент организации, которые вернут представителям Москвы полномочия. Совет федерации и Госдума на прошлой неделе уже сформировали состав делегации. Однако Россия подаст заявку на возвращение в ПАСЕ при условии соблюдения своих прав, пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин подчеркнул, что все решения продиктованы интересами страны. Российскую делегацию лишили прав, в том числе голоса, 5 лет назад в связи с присоединением Крыма и обострением ситуации в Донбассе. В ответ Москва бойкотировала заседания ПАСЕ, а последние пару лет не платила взносов в Совет Европы. Из-за этого уже на этой неделе может быть принято решение об исключении нашей страны.