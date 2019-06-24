ОМОН направлен в населенный пункт Нижние Серги под Екатеринбургом

Меры безопасности усилены для предотвращения беспорядков на межнациональной почве, сообщает «Уралинформбюро».

Драка произошла в Нижних Сергах Свердловской области. В результате травм, полученных в ходе стычки, скончался один человек, пишет местное интернет-издание Е1. По словам местных жителей, он был азербайджанцем, и его родственники требовали выдать им второго участника драки. Очевидцы говорят, что они пытались взять штурмом отдел полиции. По официальной информации, смерть участника драки наступила из-за сердечного заболевания, пишет издание Знак.Ком.