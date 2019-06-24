Ведомости: Москва не собирается принимать в отношении к Грузии какие-либо новые меры, кроме ограничения авиасообщения

Соответствующий запрет президент Владимир Путин ввел после того, как в Тбилиси прошли массовые акции с антироссийскими лозунгами.

Политика в отношении Грузии последних лет считается успешной, менять ее курс Москва пока не собирается. Речь идет только об ограниченной реакции на отдельный «антироссийский выпад», рассказал газете «Ведомости» человек, близкий к МИДу. Он отметил, что если ситуация не выйдет за нынешние рамки, то запрет на полеты в страну, вероятно, останется единственной мерой, принятой в ответ на антироссийские выступления. По словам собеседника издания, реакцию со стороны Москвы спровоцировали также слова президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая сказала о том, что за обострением ситуации стоят российские власти. Эксперты, опрошенные «Ведомостями» отмечают, что позиция Грузии в данный момент выглядит двусмысленно: с одной стороны, Москва воспринимается как угроза, с другой стороны, поощряется российский туризм. И ответные действия России – это призыв к Тбилиси определиться со своей позицией. Напомню, что указ об ограничении авиасообщения, как сообщалось, был принят в первую очередь для защиты российских граждан.

Уличные протесты в Грузии начались после инцидента в парламенте. Тогда оппозицию возмутило, что российский депутат, открывавший Генассамблею Межпарламентской ассамблеи православия, обратился к собравшимся на русском языке, сидя в кресле спикера.