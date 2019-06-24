Крупные банки запретили сотрудникам фотографировать экраны компьютеров на свои смартфоны

Как пишет газета РБК, ограничения уже зафиксированы в нормативных документах или договорах ряда кредитных учреждений. Это сделано в рамках борьбы с утечкой данных о клиентах.

Компании стали вводить системы защиты от внутренних угроз и утечек, поэтому сотрудники, которые поставляют сведения мошенникам, просто фотографируют сведения на экране. Кроме того, сам факт фотографирования доказать очень тяжело, пояснили эксперты.