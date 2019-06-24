Актер Андрей Харитонов скончался на 60-м году жизни

Об этом в Facebook написал режиссер-документалист Виталий Манский. Весной сообщалось, что артист борется с онкологическим заболеванием. Самой известной работой Харитонова в кино стала главная роль, итальянского революционера Феличе Ривареса, в телефильме «Овод».

Кроме того, Андрей Харитонов снимался в картинах «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Тайна «Черных дроздов»», «Человек-невидимка». О дате прощания с артистом пока не сообщается. По словам его родных, похороны пройдут в Киеве.