Российские авиакомпании откроют горячие линии по ситуации с возвратом билетов в Грузию

Полеты в страну будут запрещены с 8 июля в соответствии с указом президента Владимира Путина. Всем пассажирам, купившим билеты в Грузию на 8 июля или более позднюю дату, вернут полную стоимость. Об отмене полетов с этого времени уже объявили авиакомпании Red Wings, «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии», S7. Для некоторых из них закрытие этого направления обернется большими потерями.

По данным Ассоциации туроператоров России, сейчас в Грузии находятся пять-семь тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. Некоторые авиакомпании сообщили о готовности вывозить людей и после 8 июля. Приказ, запрещающий российским авиаперевозчикам полеты в Грузию, Владимир Путин подписал после того, как в Тбилиси прошли массовые протесты.

Официальная причина – необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также деньги, которые Грузия задолжала за аэронавигационное обслуживание. Между тем, грузинская сторона заявила, что российским туристам в стране ничего не угрожает.

По данным Национальной администрации туризма Грузии, россияне занимают третье место по количеству туристов, приезжающих в страну. В Кремле заявили, что запрет на полеты будет действовать, пока ситуация с безопасностью россиян в этой стране не будет взята под контроль.