Полиция отпустила троих задержанных участников согласованной акции в Москве

Митинг против политических репрессий и фабрикованных дел прошел накануне на проспекте Сахарова. Внимание полиции могли привлечь плакаты и внешний вид участников акции, сказал «Эху Москвы» один из задержанных, художник, организатор шествий «Монстрация» Артем Лоскутов.

По словам Лоскутова их отвезли в Красносельское ОВД. Позже на них составили протоколы о нарушении порядка проведения акции. Участники митинга также выступали накануне за смягчение антинаркотической статьи и ареста заказчиков дела против журналиста Ивана Голунова.